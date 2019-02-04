ПриватБанк запускает обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24

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“ПриватБанк” с 7 февраля запускает услугу обмена валют во всех терминалах самообслуживания и онлайн-обмена валют в Приват24.
Об этом сообщает руководитель сети региональных пресс-офисов банка Инна Музычук в Facebook.
Как отметила Музычук, в терминале самообслуживания Приватбанка нужно выбрать услугу “Обмен валют” в меню терминала “Банковские услуги”, внести наличную валюту и определить карточку, на которую будут перечислены гривны.
Кроме того, в режиме онлайн можно будет покупать и продавать евро и доллары. Продажа валюты онлайн будет осуществляться по текущему коммерческому курсу банка без комиссий. В Приват24 и мобильном приложении можно покупать и продавать доллары и евро для зачисления на валютные карты или депозиты с банковских карт в гривне (в пределах установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки), сообщила она.
“Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в Приват24”, – добавила Музычук.
Кстати, на портале Finance.ua можно заказать кредитную карту Приватбанка, либо любого другого финучреждения. Для этого создан специальный Сервис.
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