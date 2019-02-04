"Антонов" планирует возобновить производство Ан-148, Ан-158 и Ан-178

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ГП “Антонов” в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения (замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и возобновить серию выпуска самолетов АН-148, АН-158, АН-178.
Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.
ГП “Антонов” предполагает увеличение чистого дохода от реализации продукции на 21% относительно 2018 года.
Средняя зарплата работников возрастет до 15,7 тыс. грн, то есть на 57,3% по сравнению с 2018 годом.
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