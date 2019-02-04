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Закон «О валюте»: основные изменения для бизнеса (инфографика)

Закон «О валюте»: основные изменения для бизнеса (инфографика)

7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Вместе со вступлением в силу Закона “О валюте и валютных операциях”, НБУ проведет еще более 20 валютных послаблений. Об этом вчера сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга.

А именно:

  • Бизнесу предоставлена возможность репатриировать дивиденды в инвалюте за 2018 год (с 7 февраля);
  • Снижена норма обязательной продажи валюты бизнесом – с 50% до 30% (с 1 марта);
  • Отменяется требование предварительно резервировать средства в гривне для покупки валюты (с 7 февраля).

  • Срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам увеличивается с 180 до 365 дней.
  • Отменен штраф в размере 100% от суммы операции и запрет на ведение внешнеэкономической деятельности (хотя предусмотрено начисление пени 0,3% суммы неполученных средств, если не соблюдать сроки).
  • Отменена индивидуальная лицензия на валютные операции для юридических лиц и она заменена е-лимитами.
  • Теперь компания имеет право инвестировать за границу 2 млн евро в год (не нужно получать индивидуальные разрешения).
  • Операции на небольшие суммы (до 150 тыс грн в эквиваленте) не будут подпадать под валютный контроль.
  • Упрощение притока капитала в Украину (отмена НБУ регистрации внешних заимствований).
  • Украинские компании смогут заранее покупать и накапливать иностранную валюту на счете для выплат по внешним заимствованиям.

По материалам Finance.UA
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