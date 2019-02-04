Закон «О валюте»: основные изменения для бизнеса (инфографика)

7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Вместе со вступлением в силу Закона “О валюте и валютных операциях”, НБУ проведет еще более 20 валютных послаблений. Об этом вчера сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга.

А именно:

Бизнесу предоставлена возможность репатриировать дивиденды в инвалюте за 2018 год (с 7 февраля);

Снижена норма обязательной продажи валюты бизнесом – с 50% до 30% (с 1 марта);

Отменяется требование предварительно резервировать средства в гривне для покупки валюты (с 7 февраля).

Срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам увеличивается с 180 до 365 дней.

Отменен штраф в размере 100% от суммы операции и запрет на ведение внешнеэкономической деятельности (хотя предусмотрено начисление пени 0,3% суммы неполученных средств, если не соблюдать сроки).

Отменена индивидуальная лицензия на валютные операции для юридических лиц и она заменена е-лимитами.

Теперь компания имеет право инвестировать за границу 2 млн евро в год (не нужно получать индивидуальные разрешения).

Операции на небольшие суммы (до 150 тыс грн в эквиваленте) не будут подпадать под валютный контроль.

Упрощение притока капитала в Украину (отмена НБУ регистрации внешних заимствований).