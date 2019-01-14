День финансов, 23 января: новый сервис от Привата, версия приложения от monobank и «крипта» от Telegram

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Среда, 23 января. Новости «назад в будущее». О технологиях и ожиданиях:
Не отходя от кассы. Платите картой — получайте наличные прямо на кассе. Именно такая цель у нового сервиса от ПриватБанка. Сегодня госбанк вместе с Mastercard и сеть АЗК WOG запустили пилотный проект. Тут читайте подробности, а также о том, кто и как может воспользоваться сервисом. Планируется, что уже в ближайшее время сервис будет охватывать широкую партнёрскую сеть: чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков в тысячах торговых точек Украины.
Это еще не все новости по Привату. Банк намекнул, что в будущем намеревается внедрить технологию идентификации клиентов с помощью биометрических данных.
А вот конкурент ПриватБанка в борьбе за народную любовь — monobank сегодня отличился новой версией приложения «Матроскин». Среди «плюшек» новой версии приложения: металлическая карта iron.monobank.ua отныне позволяет открыть депозит IRON; QR-кот разработал уникальные кошачьи звуки для самых популярных операций. Добавлена возможность перевода средств с карты евро в доллары и наоборот. Пригодится тем, кто экономит в долларах, но тратит в евро.
Еще немного о банках… Больше послаблений для банков. И даже для бизнеса. Такое будущее в Украине обещает НБУ. Со слов заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, начиная с 7 февраля банки смогут покупать все инвестиционные ценные бумаги, которые есть в мире. Также позволят проводить деривативные операции, которые раньше были запрещены. Послабления обещают и для бизнеса. Чурий объяснил, в чем они заключаются.
Время подсчитать. Петр Порошенко, видать, решил, что пришло время рассказать народу, сколько же заводов удалось построить в Украине за четыре года. Вы пока попробуйте угадать? А ответ спрятан тут.
За окном зима, но для дорог — технологии. Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» максимально сосредоточились (как представим, так самим страшно) на выполнении работ по ликвидации разрушений дорожного покрытия. Не беда, что зима. В коммунальной корпорации уверяют, современные технологии и материалы позволяют выполнять ремонтные работы при минусовых температурах воздуха оперативно и качественно. Используют «литые» и холодные асфальтобетонные смеси, а также рециклеры.
«Крипта» от Дурова и Telegram. Не так давно finance решил завести канал в мессенджере Telegram (если еще не с нами – милости просим!) и уже успел полюбить «детище» Дурова. А сегодня источники The Bell удивили нас любопытной информацией — оказывается, Павел Дуров и основанный им мессенджер Telegram планирует запустить собственную криптовалюту в марте этого года. Ожидается, что криптовалюту назовут Gram.
Hyperloop 2022. Это не название нового фильма от голливудских сценаристов, а информация с полей Давоса. Там американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT), занимающаяся разработкой высокоскоростных поездов, сообщила, что может начать коммерческую эксплуатацию таких поездов уже в 2022 году.
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