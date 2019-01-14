У Кличко заверили, что современные технологии позволяют латать дороги при морозах

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Бесснежные дни позволили предприятиям коммунальной корпорации «Киевавтодор» максимально сосредоточиться на выполнении работ по ликвидации разрушений дорожного покрытия.
Такие работы продолжаются во всех районах Киева, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Киевавтодор.
Читайте также: Укравтодор инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур
“Для ликвидации аварийно-опасных ям дорожники используют «литые» и холодные асфальтобетонные смеси, а также рециклеры”, – говорится в сообщении.
Как отметили в коммунальной корпорации, современные технологии и материалы позволяют выполнять ремонтные работы при минусовых температурах воздуха оперативно и качественно.
В частности, в 2015 году коммунальная корпорация «Киевавтодор» закупила современные компактные мобильные установки – рециклеры. Их главным достоинством является способность превращать старый асфальт в новую асфальтобетонную смесь непосредственно на месте ремонта дорожного покрытия. Это существенно снижает расходы, связанные с вывозом старого асфальта на утилизацию, закупку новой партии асфальтобетонной смеси и доставкой ее на место выполнения работ.
Горячие рециклеры рассчитаны на ремонт небольших площадей, а использование их дает возможность выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия при низких температурах, поскольку смесь не охлаждается во время доставки к месту выполнения работ.
Коммунальная корпорация обращает внимание киевлян на то, что ремонт асфальтобетонного покрытия зимой – это вероятнее ликвидация аварийно-опасной ямочности для обеспечения проезда автотранспорта, при этом соблюдение технологии контролируется инженерами отдела контроля качества «Киевавтодора».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 1664 27
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2571 24
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 610 9
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 1836 8
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мостВчера, 12:00 - 2566 7
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняютВчера, 15:47 - 4799 5
ООН назвала криптовалюты «новым рубежом» в мире финансовВчера, 14:30 - 2721
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2571 24
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мостВчера, 12:00 - 2566 7
Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»Вчера, 18:30 - 2130 1
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2081
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4122 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10184 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2209 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1691