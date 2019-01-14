У Кличко заверили, что современные технологии позволяют латать дороги при морозах

Бесснежные дни позволили предприятиям коммунальной корпорации «Киевавтодор» максимально сосредоточиться на выполнении работ по ликвидации разрушений дорожного покрытия.

Такие работы продолжаются во всех районах Киева, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Киевавтодор.

Читайте также: Укравтодор инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур

“Для ликвидации аварийно-опасных ям дорожники используют «литые» и холодные асфальтобетонные смеси, а также рециклеры”, – говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальной корпорации, современные технологии и материалы позволяют выполнять ремонтные работы при минусовых температурах воздуха оперативно и качественно.

В частности, в 2015 году коммунальная корпорация «Киевавтодор» закупила современные компактные мобильные установки – рециклеры. Их главным достоинством является способность превращать старый асфальт в новую асфальтобетонную смесь непосредственно на месте ремонта дорожного покрытия. Это существенно снижает расходы, связанные с вывозом старого асфальта на утилизацию, закупку новой партии асфальтобетонной смеси и доставкой ее на место выполнения работ.

Горячие рециклеры рассчитаны на ремонт небольших площадей, а использование их дает возможность выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия при низких температурах, поскольку смесь не охлаждается во время доставки к месту выполнения работ.

Коммунальная корпорация обращает внимание киевлян на то, что ремонт асфальтобетонного покрытия зимой – это вероятнее ликвидация аварийно-опасной ямочности для обеспечения проезда автотранспорта, при этом соблюдение технологии контролируется инженерами отдела контроля качества «Киевавтодора».