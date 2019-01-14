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ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных

ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных

В АО “КБ “ПриватБанк” намерены внедрить технологию идентификации клиентов с помощью биометрических данных.

Об этом сказал председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл.

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“Один из примеров, куда мы хотим двигаться, – это биометрия. Смартфоны – это инновация на сегодня, но мы уже думаем, какие инновации будущего. Мы сейчас разрабатываем технологию, с помощью которой в будущем вы сможете пользоваться банковскими услугами только через распознавание лица, отпечатков пальца, через распознавания голоса”, – сказал Крумханзл.

Напомним, ранее ПриватБанк и международная платежная система Visa запустили пилотный проект по биометрической оплате по отпечатку пальца. Чтобы платить прикосновением пальца, достаточно один раз “привязать” его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

Ожидается, что эта технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, потому что принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

По материалам УКРИНФОРМ
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