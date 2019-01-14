ПриватБанк хочет идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В АО “КБ “ПриватБанк” намерены внедрить технологию идентификации клиентов с помощью биометрических данных.
Об этом сказал председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл.
Читайте также: Приватбанк заменит четверть банкоматов
“Один из примеров, куда мы хотим двигаться, – это биометрия. Смартфоны – это инновация на сегодня, но мы уже думаем, какие инновации будущего. Мы сейчас разрабатываем технологию, с помощью которой в будущем вы сможете пользоваться банковскими услугами только через распознавание лица, отпечатков пальца, через распознавания голоса”, – сказал Крумханзл.
Напомним, ранее ПриватБанк и международная платежная система Visa запустили пилотный проект по биометрической оплате по отпечатку пальца. Чтобы платить прикосновением пальца, достаточно один раз “привязать” его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.
Ожидается, что эта технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, потому что принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маршрутки в больших городах должны исчезнуть как класс — ОмелянВчера, 10:30 - 2750 27
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 2046 25
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 763 13
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 2143 8
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мостВчера, 12:00 - 2691 7
ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняютВчера, 15:47 - 5044 5
ООН назвала криптовалюты «новым рубежом» в мире финансовВчера, 14:30 - 2908
Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мостВчера, 12:00 - 2691 7
Стало известно, сколько официально получают игроки «Динамо»Вчера, 18:30 - 2231 2
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 2143 8
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2102
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4146 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10224 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2215 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1696