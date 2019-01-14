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В monobank создали новую версию приложения «Матроскин».
По этом сообщается на сайте банка.
Новая версия приложения monobank «Матроскин» получила следующие обновления:
Больше подробностей по ссылке.
Карту monobank можно заказать на портале finance.ua.
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