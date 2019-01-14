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В monobank создали новую версию приложения

В monobank создали новую версию приложения

В monobank создали новую версию приложения «Матроскин».

По этом сообщается на сайте банка.

Новая версия приложения monobank «Матроскин» получила следующие обновления:

  • Металлическая карта iron.monobank.ua отныне позволяет открыть депозит IRON;
  • QR-кит разработал уникальные кошачьи звуки для самых популярных операций.
  • Добавлена ​​возможность перевода средств с карты евро в долларі и наоборот. Пригодится тем, кто экономит в долларах, но тратит в евро.

Больше подробностей по ссылке.

Карту monobank можно заказать на портале finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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