Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года

В течение последних четырех лет инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов.

Об этом рассказал Президент Петр Порошенко.

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“Там, где дальше от линии фронта, инвесторы, уже не колеблясь, приходят в Украину. Пример: за четыре года инвесторы уже построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов”, – отметил он.

По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти полмиллиона человек.

Глава государства также добавил, что “львиная доля” продукции этих заводов идет в ЕС.