Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года

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В течение последних четырех лет инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов.
Об этом рассказал Президент Петр Порошенко.
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“Там, где дальше от линии фронта, инвесторы, уже не колеблясь, приходят в Украину. Пример: за четыре года инвесторы уже построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов”, – отметил он.
По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти полмиллиона человек.
Глава государства также добавил, что “львиная доля” продукции этих заводов идет в ЕС.
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