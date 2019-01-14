Telegram представит собственную криптовалюту в марте 2019-го — СМИ

Павел Дуров и основанный им мессенджер Telegram планирует запустить собственную криптовалюту в марте этого года.

Как узнало издание The Bell, в течение месяца Дуров встретится с крупнейшими инвесторами проекта Telegram Open Network (TON) — блокчейн-платформы. Ранее Telegram удалось собрать для этого проекта около 1,7 миллиарда долларов.

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На этой встрече Дуров продемонстрирует тестовую версию криптовалюты, которая уже готова на 90%.

Как отмечает издание, уже работает тестовая версия сети Testnet. В феврале специалисты проведут аудит, который должен выявить ошибки в ней. Рабочую версию платформы — Mainnet — представят в марте.

Также издание узнало, что команда TON изучает правовые вопросы в более чем 10 юрисдикциях, потому что готовится к «мировой экспансии». Сейчас TON Issuer Inc. активно работает на криптобиржах в Японии, Китае и Великобритании.

Ожидается, что криптовалюта под названием Gram сначала появится в Азии, скорее всего в Японии.

Отметим, что в соглашении с инвесторами Дуров прописал пункт, согласно которому, они получат все свои деньги обратно, если Telegram не успеет запустить собственную криптовалюту до 31 октября 2019 года.