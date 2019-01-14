В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой

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ПриватБанк, Mastercard и сеть АЗК WOG запустили пилотный проект — услугу, позволяющую получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе.
Клиенты ПриватБанка смогут быстро и удобно снять наличные прямо на кассах АЗК WOG, без необходимости использовать банкоматы. В последующем новый сервис будет охватывать широкую партнёрскую сеть: Mastercard планирует подключать к нему новых торговцев, эквайеров и эмитентов, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков в тысячах торговых точек Украины.
Подобный сервис уже завоевал популярность в других странах Европы – среди банков, торговцев и миллионов покупателей, и сегодня он стал доступен в Украине.
Кто может воспользоваться? Воспользоваться услугой «Наличные на кассе» в Украине могут держатели любой дебетовой карты от ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) с магнитной полосой, а также большинства дуальных карт (с чипом и магнитной полосой) различных платежных систем.
Как воспользоваться? Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Процесс подтверждения такой транзакции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя. Получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено.
Кстати, подобрать для себя оптимальную карту непросто. Зато правильно выбранная карта обязательно станет незаменимым помощником. Мы решили помогать нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого создали:
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