В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой

ПриватБанк, Mastercard и сеть АЗК WOG запустили пилотный проект — услугу, позволяющую получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе.

Клиенты ПриватБанка смогут быстро и удобно снять наличные прямо на кассах АЗК WOG, без необходимости использовать банкоматы. В последующем новый сервис будет охватывать широкую партнёрскую сеть: Mastercard планирует подключать к нему новых торговцев, эквайеров и эмитентов, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков в тысячах торговых точек Украины.

Подобный сервис уже завоевал популярность в других странах Европы – среди банков, торговцев и миллионов покупателей, и сегодня он стал доступен в Украине.

Кто может воспользоваться? Воспользоваться услугой «Наличные на кассе» в Украине могут держатели любой дебетовой карты от ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) с магнитной полосой, а также большинства дуальных карт (с чипом и магнитной полосой) различных платежных систем.

Как воспользоваться? Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Процесс подтверждения такой транзакции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя. Получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено.

Справка finance.ua:

Cеть автозаправочных комплексов WOG представлена на всей территории Украины и насчитывает 450 АЗК .

Ежедневно товарами и услугами АЗК WOG пользуются более 150 000 клиентов.

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