НБУ о новом валютном регулировании - банки должны лучше знать своего клиента

Новая система валютного регулирования предусматривает тот факт, что банки должны лучше понимать своего клиента.

Об этом сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

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“Начиная с 7 февраля банки должны больше понимать бизнес своего клиента, они должны понимать, чем занимаются его клиенты, какие платежи они выполняют, и исходя из этих знаний проводить финансовый мониторинг и валютный надзор”, – сказал Чурий.

По его словам, согласно новой системе валютного регулирования для банков будет больше послаблений, чем для других участников рынка.

“На сегодня банки находятся под должным присмотром, они работают в рамках лимитов, которые им предоставляет Национальный банк, поэтому мы не видим рисков некой волатильности, которая может выходить из банковской системы. Например, банки начиная с 7 февраля могут покупать все инвестиционные ценные бумаги, которые есть в мире. Также мы позволяем банкам проводить деривативные операции, которые раньше были запрещены”, – сказал Чурий.

Он отметил, что послабления, которые ждут бизнес, заключаются в следующем: увеличен срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней).

Еще одним новшеством стал переход от лицензирования к системе е-лимитов для осуществления инвестиций за границу, что также упростит жизнь бизнесу. Такой е-лимит ограничен суммой в 2 млн евро в год. Самое ожидаемое нововведение для физических лиц – возможность онлайн-покупки валюты через интернет-банкинги и мобильные приложения коммерческих банков.

По словам Чурия, с 7 февраля будут вводиться более 30 послаблений.