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В НБУ прокомментировали место гривны в индексе Биг-Мака

В НБУ прокомментировали место гривны в индексе Биг-Мака

Украинская гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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“Если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина, по его расчетам, имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50-60%. Но у этого есть много причин. Во-первых, доллар США сегодня является очень сильной и переоцененной валютой. Можно сказать по-другому: доллар переоценен ко многим валютам стран, которые развиваются”, – заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Во-вторых, говорит Чурий, индекс Биг-Мака не является признаком того, что “курс должен вернуться на какой-то уровень, который рассчитан по этому индексу”.

“Это больше долгосрочный тренд, который может свидетельствовать, что валюты могут укрепляться”, – подчеркнул Чурий.

Действительно, индекс Биг-Мака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

“Кроме того, это свидетельствует не только об обменном курсе, но и об уровне цен. Что говорит о том, что в Украине в сравнении со многими странами мира на самом деле очень низкие цены на эти товары”, – сказал Чурий.

НБУ в своей политике не опирается на индекс Биг-Мака, отмечают в НБУ.

Политика фиксированного курса с 2008 по 2014 год вынудила НБУ для поддержки курса гривны потратить почти $40 млрд. Но сейчас, напомнил, Олег Чурий напомнил, что НБУ проводит политику инфляционного таргетирования.

“С момента перехода НБУ в 2015 году на политику гибкого курсообразования НБУ купил $4 млрд, – сказал Олег Чурий. – Для нас расчет The Economist является интересным с точки зрения того, что происходит в других странах мира, но это точно не указатель, что нам надо делать”.

По материалам Финансовый клуб
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