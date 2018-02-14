День финансов, 14 февраля: любимые б/у авто украинцев, заработок сына Януковича на долге, мобильный кошелек для карбованца

Среда, 14 февраля. Пока влюбленные бегали в поисках подарков на день святого Валентина, мы собирали самое интересное из информационного поля:
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеров. Украина попала в список десяти худших стран в рейтинге “Лучшие страны для комфортной пенсии” (Best Countries for a Comfortable Retirement). В топ-10 худших стран Украина заняла восьмое место. Отметим, что при этом каждый третий украинец является пенсионером.
Украинцы забрали почти 2 миллиарда гривен из банков в январе. В январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 миллиарда гривен.
Сын Януковича заработал $1 млрд на долге Украины перед Россией. Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев заявил, что Александр Янукович получил $1 млрд при покупке Россией украинских еврооблигаций на $3 млрд в 2013 году.
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для Android. Разработчики украинской криптовалюты карбованец добавили в Play Store мобильный кошелек для Android собственной разработки.
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеет. Очередное объяснение высказал замглавы Национального банка Олег Чурий. Кстати, объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до $257 млн, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года.
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши. Четыре миллиарда долларов в прошлом году заработали украинские гастарбайтеры в Польше. Такие данные предоставил Народный банк Польши.
Названы подержанные автомобили, за которыми «охотятся» украинцы. Так согласно данным аналитического центра AUTO.RIA, в январе украинцы чаще всего интересовались автомобилями стоимостью до 3 000.
Почему украинцы не хотят легально работать?. Центры занятости не могут закрыть вакансии крупных производств и фиксируют высокую текучесть кадров.
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