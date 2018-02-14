Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для Android

Разработчики украинской криптовалюты Карбованец добавили в Play Store мобильный кошелек для Android собственной разработки.
Мобильных кошельков для CryptoNote монет (криптовалюты, которые уделяют особое внимание анонимности, такие как, например, Monero) в мире существует всего два, но кошелек для Карбованца является первым с поддержкой NFC.
Переводы карбованцев не отслеживаются и не связываются. Карбованец обеспечивает анонимность и конфиденциальность с помощью криптографической технологии ring signature. Все транзакции подписываются группой так, что невозможно достоверно определить, кто из группы подписал транзакцию и, соответственно, нельзя с уверенностью сказать, кто проводил транзакцию.
Помимо NFC, кошелек обладает прочим функционалом, который можно назвать стандартным: поддержка QR кодов, а также восстановление доступа к кошельку с помощью seed фразы.
Мобильный кошелек Karbo работает в легком режиме, т.е. весь блокчейн не загружается на телефон, поэтому он готов к работе сразу после установки.
Кошелек, а особенно мобильный – это важный этап в истории каждой криптовалюты, который приближает ее к тому, чтобы стать настоящим платежным средством.
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