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Украина попала в десятку худших стран для пенсионеров

Украина попала в десятку худших стран для пенсионеров

Украина попала в список десяти худших стран в рейтинге “Лучшие страны для комфортной пенсии” (Best Countries for a Comfortable Retirement).

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец в Facebook.

В топ-10 худших стран Украина заняла восьмое место. При этом каждый третий украинец является пенсионером.

“Основные критерии, которые учитывались: уровень медицины, доступность цен, уровень удовлетворенности жизнью, комфортность погодных условий для жизни”, – написал В. Компаниец на своей странице в соцсети.

«Лидерами» рейтинга с конца стали Иран, Россия и Иордания. В пятерку худших также вошли Ливан и Саудовская Аравия.

При этом лучшей страной для комфортной пенсии признали Новую Зеландию. Кроме того, среди лидеров оказались Австралия, Швейцария, Испания и Португалия.

Напомним, в Украине реформа, призванная исправить проблемы пенсионной системы Украины, начала работать осенью 2017 года. В этом году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2018 года, другие будут внедряться на протяжении года.

По материалам ГолосUA
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