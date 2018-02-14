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Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа сумма

Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа сумма

Четыре миллиарда долларов в прошлом заработали украинские гастарбайтеры в Польше. Такие данные предоставил Народный банк Польши, передает “Сегодня”.

Из этой суммы два с половиной миллиарда гривен украинцы переслали домой. Собственно, 91% всех переводов из Польши осуществили именно украинцы.

По неофициальным подсчетам, сейчас в соседней стране живут и работают до двух миллионов наших соотечественников.

При этом за первые полгода безвизового режима с ЕС поток украинцев в Польшу существенно не увеличился. Поляки больше связывают изменение числа пересекающих границу страну украинцев с сезонными факторами.

Напомним, в начале нынешнего года между Украиной и Польшей разгорелся “спор” из-за мигрантов. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона приняла очень много беженцев из Украины. В свою очередь в Украине жестко ответили на заявление премьера Польши об украинских беженцах, отметив, что это не соответствует действительности и это является попытками Варшавы оправдаться перед Евросоюзом за нежелание принимать мигрантов с Ближнего Востока.

По материалам Сегодня
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