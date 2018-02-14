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Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)

Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)

Согласно последним данным MasterCard, расходы на «сентиментальные» покупки ко Дню святого Валентина выросли на 6% с 2015 года, а количество транзакций — на 17%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы платежной системы.

Ежегодный Mastercard Love Index анализирует транзакции с кредитными, дебетовыми и предоплаченными картами в период празднования Дня святого Валентина в течение последних трех лет (11-14 февраля 2015-2017 гг.).

Самым популярным подарком оказался романтический ужин, на который в 2017 году пришлось 40% расходов и 75% транзакций. Также участились расходы на романтические путешествия: общее количество транзакций на путешествия в праздничное время выросло в 2017 году на 23% и составило 22% от суммарных затрат.

Такие данные свидетельствуют о том, что люди больше готовы тратить на впечатления, а не на материальные блага.

В то же время общая сумма расходов на традиционные подарки ко Дню святого Валентина, например, цветы, уменьшилась на 3%, хотя количество транзакций выросло на 14%. Аналогичные изменения касаются ювелирных изделий: расходы в этой категории уменьшились на 9%, но количество транзакций выросло на 10% (по сравнению с 2015 годом).

Неизменным остается тренд шопинга в интернете: количество онлайн транзакций увеличилось на показательные 136% в период с Дня святого Валентина 2015 года до Дня святого Валентина 2017 года.

По материалам Finance.UA
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