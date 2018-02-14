Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)

Согласно последним данным MasterCard, расходы на «сентиментальные» покупки ко Дню святого Валентина выросли на 6% с 2015 года, а количество транзакций — на 17%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы платежной системы.

Ежегодный Mastercard Love Index анализирует транзакции с кредитными, дебетовыми и предоплаченными картами в период празднования Дня святого Валентина в течение последних трех лет (11-14 февраля 2015-2017 гг.).

Самым популярным подарком оказался романтический ужин, на который в 2017 году пришлось 40% расходов и 75% транзакций. Также участились расходы на романтические путешествия: общее количество транзакций на путешествия в праздничное время выросло в 2017 году на 23% и составило 22% от суммарных затрат.

Такие данные свидетельствуют о том, что люди больше готовы тратить на впечатления, а не на материальные блага.

В то же время общая сумма расходов на традиционные подарки ко Дню святого Валентина, например, цветы, уменьшилась на 3%, хотя количество транзакций выросло на 14%. Аналогичные изменения касаются ювелирных изделий: расходы в этой категории уменьшились на 9%, но количество транзакций выросло на 10% (по сравнению с 2015 годом).

Неизменным остается тренд шопинга в интернете: количество онлайн транзакций увеличилось на показательные 136% в период с Дня святого Валентина 2015 года до Дня святого Валентина 2017 года.