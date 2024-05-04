Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили — Finance.ua
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Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили

Личные финансы
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Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили
Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили
Несовершеннолетние дети получат пенсию по потере кормильца в случае их усыновления.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
«Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. Это предусмотрено статьей 36 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“», — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.
Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и в случае их усыновления.
Напомним, плата за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу больше не будет взиматься с представителей статусных детей.

Сколько сегодня нужно денег на ребенка

По материалам:
Finance.ua
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