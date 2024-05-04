Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили — Finance.ua

Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили Сегодня 20:05 — Личные финансы

Будут ли выплачивать пенсию по потере кормильца ребенку, если его усыновят: в ПФУ ответили

Несовершеннолетние дети получат пенсию по потере кормильца в случае их усыновления.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

«Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. Это предусмотрено статьей 36 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и в случае их усыновления.

Напомним, плата за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу больше не будет взиматься с представителей статусных детей.

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