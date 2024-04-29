В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию — Finance.ua

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Одна причин провала голосования в Верховной Раде за законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении — слабый фондовый рынок.

Об этом сообщил нардеп, первый заместитель главы регламентного комитета ВР Сергей Евтушок в эфире телемарафона.

На вопрос, какие причины провала голосования за законопроект о накопительном пенсионном обеспечении, Евтушок ответил: «Для таких революционных решений нужны некоторые составляющие, которые имели бы стабильную основу, в частности — это экономика. Если мы имеем огромный спад в экономике и без макрофинансовой помощи, мы не можем говорить о таких реформах».

По его словам, при обстоятельствах, когда фондовый рынок в Украине ослаб, идти на такие шаги очень рискованно.

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«В законопроекте было предусмотрено создание нового пенсионного фонда, так сказать, имевшего огромные риски где-то в дальнейшем снова перейти в частные структуры, а это снова минус государству, поэтому рисков очень много и народные депутаты очень четко и правильно выразили свою позицию и не пропустили законопроект, вернули обратно. Риски, что наши люди окажутся в ситуации, когда не смогут получать вообще ничего, огромны», — пояснил Евтушок.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко концептуально поддерживает идею пенсионной реформы, но с ее реализацией предлагает не торопиться

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Ранее Юрий Камельчук, нардеп от фракции партии «Слуга народа» и соавтор законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении, заявлял, что пенсионная система будет смешанной вначале, будет определенный переходный период.

Нардеп убежден , что в целом решение о введении системы накопительных пенсий достаточно запоздалое. Его введение должно было начаться гораздо раньше, когда возникли для этого экономические предпосылки. Первые «колокольчики» возникли еще в 2002 году. Все это время существовала действующая пенсионная система, которая, как и «черная дыра» отнимала средства. Теперь в большинстве случаев ситуация такова, что пенсионеры в большинстве своем — это бедные люди, подчеркнул нардеп.

УНН По материалам:

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