Как воспользоваться налоговой скидкой: полезные советы — Finance.ua

Как воспользоваться налоговой скидкой: полезные советы Сегодня 12:03 — Личные финансы

Как воспользоваться налоговой скидкой: полезные советы

Украинцы могут получить компенсацию части уплаченных налогов с оплаты за обучение, накопительного страхования жизни, взносов в негосударственные пенсионные фонды и т. д.

Финкульт рассказал , как воспользоваться налоговой скидкой.

Когда можно воспользоваться налоговой скидкой

Налоговая скидка — это возможность гражданина вернуть часть уплаченного общегосударственного налога на доходы за определенные услуги, которые были осуществлены в течение отчетного налогового года налогоплательщиком.

Простыми словами — возврат части уплаченных налогов.

Скидка предоставляется только за предыдущий налоговый период. То есть до конца 2024 года можно получить средства-налоговую скидку за расходы, осуществленные в 2023 году.

Кто может воспользоваться налоговой скидкой

Налоговой скидкой могут воспользоваться физические лица, имеющие официальное трудоустройство (т.е. работодатель платит с их доходов НДФЛ, военный сбор и ЕСВ).

Как воспользоваться налоговой скидкой

1. Проверьте соответствие критериям. Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе.

Итак, прежде чем обращаться за налоговой скидкой на обучение, убедитесь, что вы отвечаете установленным критериям для предоставления этой скидки.

2. Соберите необходимые документы. Для того чтобы воспользоваться налоговой скидкой, нужно подать декларацию о доходах за прошлый год и справку о заработной плате за отчетный период, с информацией об удержанных налогах.

Могут потребоваться следующие документы:

копия паспорта и идентификационного кода;

квитанции об оплате;

договоры

3. Подайте заявление. Обратитесь в налоговую службу с заявлением о получении налоговой скидки.

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В заявлении укажите все необходимые данные и добавьте документы, подтверждающие ваше право на скидку.

Соблюдайте все условия, которые могут быть связаны с получением этой скидки: своевременно предоставляйте нужные документы и ответы на запросы.

Начисленные средства налоговой скидки зачисляются на ваш банковский счет в течение 60 дней после предоставления полного пакета документов в ГНС.

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