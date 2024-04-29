Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро налогов, — FT — Finance.ua
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Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро налогов, — FT

Фондовый рынок
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Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в стране заплатили Кремлю более 800 млрд евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в россии после полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Financial Times.
Эти банки — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат.
Налоги, уплачиваемые европейскими банками, составляющие около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета россии на 2024 год, являются примером того, как оставшиеся в стране иностранные компании помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.

Выход западных компаний с территории россии

Напомним, по данным анализа Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний вышли из бизнеса на территории россии, хотя сотни компаний все еще трудятся и оплачивают налогами войну. К ним относятся Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt, а также крупнейшие европейские банки.
Ранее Financial Times сообщало, что крупнейшие европейские компании понесли по меньшей мере 100 млрд евро прямого ущерба от своей деятельности на территории россии после полномасштабного вторжения россии в Украину.
По материалам:
РБК-Україна
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