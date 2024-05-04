OLX исследовала, какие товары покупают украинцы накануне Пасхи — Finance.ua
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OLX исследовала, какие товары покупают украинцы накануне Пасхи

Личные финансы
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OLX исследовала, какие товары покупают украинцы накануне Пасхи
OLX исследовала, какие товары покупают украинцы накануне Пасхи, Фото: instagram.com
Накануне Пасхи традиционно растет количество запросов на пасхальную корзину, которая является одним из важнейших атрибутов праздника. Исследование показало, что в этом году ее искали 9203 раза, что на 22% больше чем в 2023 году.
Платформа OLX исследовала и проанализировала, как украинцы готовятся к Пасхе и какие пасхальные товары покупают чаще всего.
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По результатам исследования, всего в апреле на платформе OLX было 2 505 объявлений по продаже пасхальных корзин. Их средняя цена — 604 грн.

Какие пасхальные товары ищут украинцы

Украинцы активно ищут пасхальный декор: рушники, салфетки и веночки. Всего на OLX есть более 4 000 объявлений для этой категории товаров и почти 4 500 откликов.
Средняя цена на пасхальные салфетки составляет 908 грн., на венки — 657 грн, а в целом на декор — 378 грн.
Еще одним важным атрибутом, без которого не обойдется празднование Пасхи, является паска. Всего размещено 398 объявлений о продаже пасок.
Средняя цена на паску в 2024 году составляет 191 грн.
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Если вы хотите самостоятельно приготовить паску, то вам понадобится форма для выпекания пасок, которая стоит в среднем 154 грн.
В каждую корзину обязательно нужно поставить пасхальные свечи. Их средняя цена на платформе — 185 грн.
Одной из важных традиций является роспись писанок. Средняя цена набора для росписи писанок составляет 605 грн.
Средняя цена тарелки для пасхальных блюд — 283 гривны.
Также можно приобрести уже расписанные писанки. Их средняя стоимость 174 гривны, а всего на OLX есть 460 подобных объявлений.
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Напомним, пасхальная корзина в 2024 году будет дороже прошлогодней на 17,6% и составит 1422 гривны.
По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2024 году традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4 человек около 1422,05 грн, то есть на 17,6% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1208,78 грн.

Справка Finance.ua:

  • банки на Пасху будут работать в обычном режиме 1, 6 и 8 мая;
  • в связи с праздником Пасхи график работы Новой почты изменился;
  • в субботу, 4 мая, компания будет работать по обычному графику субботы;
  • в воскресенье, 5 мая — выходной. Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут;
  • в понедельник, 6 мая компания будет работать по обычному графику.
По материалам:
НВ
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