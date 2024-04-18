Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик — Finance.ua

Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик

Великодній кошик у 2024 році буде дорожчим від минулорічного на 17,6% та становитиме 1422 гривні.

Про це повідомляє ННЦ «Інститут аграрної економіки».

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Підрахунки

Зазначається, що вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої за традиційним рецептом становитиме 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8% перевищує вартість паски 2023 року (169,88 грн).

За даними ІАЕ, найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти. У порівнянні з минулим роком домашня ковбаса становить 380−420 грн грн/кг (+14,3%), буженина — 500−540 грн/кг (+14,2%), сало — 210−280 грн/кг (+3,1%).

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Порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9% (450−550 грн/кг), м’якого сиру — на 23,0% (37−45 грн за пачку 200 г), вершкового масла — на 16,4% (73,2−80,5 грн за пачку 200 г).

Ціна за 250 г хріну складе 26 грн (25−29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100−150 г) — 3 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), — його вартість зросте до 1652,05 грн.

«Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах», — зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

Він додає, що особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів.

Розрахунок вартості великоднього кошика зроблений науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 10 квітня 2024 року.

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