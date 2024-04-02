Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка)

Особисті фінанси
14
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка)
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка)
У 2024 році, щоб приготувати 3−4 паски, доведеться витратити близько 239,34 гривні, що на 1,4% більше, ніж минулого року та на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування ціни на електроенергію.
Про це заявив аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.
«Вартість не суттєво відрізняється, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли. Найбільш суттєво знизились в ціні яйця — 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також кілограм цукру — на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень)», — зазначив експерт.
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка)
Зазначається, що свинина, яка є традиційним видом м’яса українців, зміцніла в ціні на 4%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кг, лопатка — на 5% і вартує 162 гривень за кг, грудинка — 6%, коштує 160 гривень за кг.
Крім того, ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому ціни в супермаркетах 56−59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.
«Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися», — додав Гопка.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчав на чверть. Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 972 грн, тобто на 192 грн (або на 24,6%) дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 780 грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Кредит онлайн на карту💰

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.