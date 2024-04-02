Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме великодній кошик цього року (інфографіка)

У 2024 році, щоб приготувати 3−4 паски, доведеться витратити близько 239,34 гривні, що на 1,4% більше, ніж минулого року та на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування ціни на електроенергію.

Про це заявив аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

«Вартість не суттєво відрізняється, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли. Найбільш суттєво знизились в ціні яйця — 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також кілограм цукру — на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень)», — зазначив експерт.

Зазначається, що свинина, яка є традиційним видом м’яса українців, зміцніла в ціні на 4%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кг, лопатка — на 5% і вартує 162 гривень за кг, грудинка — 6%, коштує 160 гривень за кг.

Крім того, ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому ціни в супермаркетах 56−59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.

«Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися», — додав Гопка.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчав на чверть. Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 972 грн, тобто на 192 грн (або на 24,6%) дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 780 грн.

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