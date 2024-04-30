Курс доллара перед Пасхой может измениться — мнение эксперта Сегодня 13:04 — Валюта

Курс доллара перед Пасхой может измениться — мнение эксперта

Курс доллара перед Пасхой может измениться из-за повышения спроса перед праздниками. В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте может колебаться в диапазоне 39,60 — 40,30 гривны.

Финансист Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что на прошлой неделе спрос на валюту на ВРУ существенно сократился, а также сократился объем интервенций НБУ, что привело к укреплению гривны во время торгов на ВРУ — на пике стоимость валюты снижалась до 39,50 гривны.

«Наличный рынок, правда, реагировал на этот тренд очень слабо: в течение почти всей недели стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75−39,90 доллара. Хотя и в этом сегменте рынка спрос на валюту несколько снизился», — отметила эксперт.

Кроме того, НБУ решил снизить учетную ставку до 13,5% - реакция на снижение темпов инфляции в марте и оказание помощи США, что со своей стороны оказало поддержку доллару.

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По мнению Золотько, на этой неделе можно ожидать повышения спроса на валюту со стороны населения из-за периода массовой выплаты украинцам зарплат, пенсий и другой социальной помощи.

«С одной стороны, накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными», — пояснила она.

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Также она считает, что в середине недели следует ожидать умеренного роста наличного курса, а в течение недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 39,60 — 40,30 гривны.

УНІАН По материалам:

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