Почему курс доллара к гривне будет расти: прогноз аналитиков ICU — Finance.ua

Почему курс доллара к гривне будет расти: прогноз аналитиков ICU Сегодня 14:03 — Валюта

Почему курс доллара к гривне будет расти: прогноз аналитиков ICU

В 2024 году девальвация национальной валюты к доллару продолжится. Курс зависит от планов Национального банка.

Об этом свидетельствует обновленный прогноз инвесткомпании ICU

«Учитывая проявленное НБУ желание к девальвации и увеличению волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар», — говорится в документе.

Что повлияло на такой прогноз

Как отмечают аналитики, с декабря НБУ решился на долгожданный шаг и сейчас позволяет гривне ослабляться. Курс остается очень волатильным и малозависимым от баланса спроса и предложения валюты на рынке. Изменения обменного курса сейчас в основном отражают эффект интервенций НБУ, а не рыночных сил, действующих в каждый конкретный день или неделю.

«Результатом такого подхода стало удешевление гривны на 7% по отношению к доллару с момента перехода НБУ в режим гибкого курсообразования. Это умеренная девальвация, которая не создала заметных неудобств для населения и бизнеса. Также она имела едва заметный вклад в инфляцию», — говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, высокий уровень международных резервов означает, что НБУ и далее может проактивно вести себя на валютном рынке и ослаблять гривну без потери доверия. По оценкам, резервы возрастут до конца года до уровня 45 млрд благодаря притокам международной помощи с 40,5 млрд в конце 2023 года.

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Аналитики ожидают, что темпы девальвации гривны и далее будут сопоставимы с доходностью гривневых инструментов сбережений, которая сейчас находится в диапазоне от 11% (ставка по гривневым депозитам после налогов) до 16% (ставка по годовым ОВГЗ).

«Ослабление обменного курса — это крайне необходимая мера экономической политики, позволяющая контролировать внешние дисбалансы, которые остаются очень высокими без учета финансовой помощи», — говорится в прогнозе.

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