Евро и доллар могут сравняться в цене — Financial Times — Finance.ua
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Евро и доллар могут сравняться в цене — Financial Times

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Евро и доллар могут сравняться в цене — Financial Times
Евро и доллар могут сравняться в цене — Financial Times
Трейдеры прогнозируют, что евро и доллар могут сравняться в цене. С начала 2024 года эта вероятность выросла.
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что это связано с прогнозом ситуации на финансовом рынке, где американская Федеральная резервная система не будет спешить снижать высокие процентные ставки и выполнит такую ​​регуляцию лишь через несколько месяцев после снижения процентных ставок европейским центробанком.
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По мнению экспертов Bank of America, сейчас рынки оценивают снижение стоимости евро с 10-процентной вероятностью. Это может произойти уже через полгода.
«В начале января рынок почти не видел шансов для такого сценария», — пишет FT.
Евро уже сократился на 3,5% по сравнению с долларом с начала января. Чтобы прошел паритет международных валют, необходимо сокращение стоимости европейской валюты еще на 6,5%.

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Аналитики заметили — трейдеры стали больше убеждены, что ЕЦБ начнет смягчать курс евро уже в июне, а вот в США пока нет четких прогнозов по уменьшению процентов.
В 2022 году евро впервые за два десятилетия равнялся доллару, поскольку цены на энергоносители внезапно выросли из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, что повлекло за собой значительный рост стоимости доллара.
Напомним, в госбюджете на 2024 год курс доллара заложен на уровне 40,7 грн, и если он будет оставаться таким, то национальная валюта будет девальвировать умеренными темпами.
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По материалам:
Дзеркало Тижня
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