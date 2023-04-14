Сколько планируют потратить на Пасху беженцы из Украины в Польше — Finance.ua

Сколько планируют потратить на Пасху беженцы из Украины в Польше Сегодня 20:41

Сколько планируют потратить на Пасху беженцы из Украины в Польше

Более половины находящихся в Польше беженцев из Украины намерены потратить на Пасху в этом году от 101 до 300 злотых (880-2600 грн).

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Об этом свидетельствует опрос «Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше» , проведенный Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Исследование показало, что почти 1/4 украинских беженцев, которые находятся в Польше (24%), не планируют праздновать Пасху, а более половины респондентов (55%) намерены потратить не более 300 злотых (2600 грн) на пасхальные покупки и поездки. Только каждый пятый беженец (21%) декларирует большие расходы.

Согласно исследованию, среди блюд традиционной польской кухни, которые предпочитают беженцы, чаще всего упоминаются голубцы (37%) и украинский борщ (36%). Кроме того, 30% респондентов признались, что им больше всего нравится традиционный польский кислый ржаной суп «журек», который менее известен в Украине. Чизкейк (серник — 27%) и яблочный пирог (шарлотка — 24%) также вошли в пятерку блюд, которые чаще всего выбирают беженцы.

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Среди самых вкусных блюд граждане Украины на первых двух местах указывают те блюда, которые также являются украинской кухней, то есть голубцы и украинский борщ. Третье место — типично польский суп журек", — подчеркивает Рафал Мруз, операционный директор Миграционной платформы EWL.

Исследование показывает, что 45% респондентов проведут Пасху в семье в Польше, а каждый третий украинский беженец (36%) свяжется (по телефону или онлайн) с родственниками, не проживающими в нашей стране.

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Кроме того, 33% респондентов отметили, что проведут Пасху в Польше с украинскими друзьями, а 11% — с польскими друзьями. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о все более углубляющихся связях между соседними народами, а также о культурной близости.

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