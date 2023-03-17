Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны
Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Среди оружия, переданного Вооруженным Силам Украины от Польши, в частности, гаубицы Krab, винтовки MSBS Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun или ударные беспилотники Warmate польского производства.
«Я горжусь, что произведенное в Польше оружие, оказавшееся в руках украинской армии, хорошо выполняет свою роль. Это визитки нашего ОПК и нашей солидарности с воюющей Украиной», — прокомментировал Блащак.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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