Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны — Finance.ua
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Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны

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Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро с начала полномасштабной войны.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Среди оружия, переданного Вооруженным Силам Украины от Польши, в частности, гаубицы Krab, винтовки MSBS Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun или ударные беспилотники Warmate польского производства.
«Я горжусь, что произведенное в Польше оружие, оказавшееся в руках украинской армии, хорошо выполняет свою роль. Это визитки нашего ОПК и нашей солидарности с воюющей Украиной», — прокомментировал Блащак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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