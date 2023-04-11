Польша отменила привилегии для украинских дальнобойщиков — Finance.ua

Польша отменила привилегии для украинских дальнобойщиков Сегодня 17:21

Польша отменила привилегии для украинских дальнобойщиков

Изменились правила открытия польской визы для граждан Украины и беларуси, которые ранее имли возможность подать заявление на визу непосредственно на территории Польши.

Отмена визовых привилегий

Раньше это могли сделать следующие граждане Украины:

Водители-дальнобойщики международных перевозок, трудоустроенные в польских компаниях.

Пилоты гражданских воздушных судов и члены экипажей воздушных судов, официально работающие в Польше.

Граждане Украины (а также беларуси), которые открывали визу по программе «Poland.Business Harbour».

Poland.Business Harbour — это комплексный пакет, помогающий ІТ-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать в Польшу, получить поддержку при переезде работников и их семей или получить юридическую и визовую помощь по формуле «business concierge».

До 31 марта 2023 года возможность подавать документы на визу указанные категории украинцев имели только в Варшаве и Познани, пункт в Люблине был закрыт еще 28 февраля 2023 года.

Телеканал 24 По материалам:

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