Польша и Украина построят высокоскоростной железнодорожный путь из Варшавы в Киев — Finance.ua

Польша и Украина построят высокоскоростной железнодорожный путь из Варшавы в Киев Сегодня 08:33

Польская компания «Центральный порт коммуникационный» и Укрзализныця подписали соглашение о сотрудничестве по строительству новой инфраструктуры, в том числе высокоскоростного железнодорожного пути европейского стандарта 1435 мм. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Конгрессе Railway Direction Days 2023 в Варшаве.

Оно подписано на три года и предусматривает развитие новых трансграничных сообщений по европейским стандартам, то есть высокоскоростного пути шириной 1435 мм. Документ предусматривает подготовку технико-экономического обоснования запланированной ветки между Польшей и Украиной.

Соглашение указывает на необходимость строительства высокоскоростной линии по маршруту Варшава-Львов-Киев (первый этап во Львов, а затем в Киев), с предполагаемой максимальной рабочей скоростью 250 км/ч.

По словам директора проектного офиса МАУ Владимира Шемаева, соглашение имеет целью улучшить железнодорожное сообщение между Украиной, Польшей и ЕС, облегчить пассажирские перевозки, улучшить экономический обмен и усилить безопасность транспортные коридоры.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.