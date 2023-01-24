Польша и Украина построят высокоскоростной железнодорожный путь из Варшавы в Киев — Finance.ua
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Польша и Украина построят высокоскоростной железнодорожный путь из Варшавы в Киев

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Польская компания «Центральный порт коммуникационный» и Укрзализныця подписали соглашение о сотрудничестве по строительству новой инфраструктуры, в том числе высокоскоростного железнодорожного пути европейского стандарта 1435 мм. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Конгрессе Railway Direction Days 2023 в Варшаве.
Оно подписано на три года и предусматривает развитие новых трансграничных сообщений по европейским стандартам, то есть высокоскоростного пути шириной 1435 мм. Документ предусматривает подготовку технико-экономического обоснования запланированной ветки между Польшей и Украиной.
Соглашение указывает на необходимость строительства высокоскоростной линии по маршруту Варшава-Львов-Киев (первый этап во Львов, а затем в Киев), с предполагаемой максимальной рабочей скоростью 250 км/ч.
По словам директора проектного офиса МАУ Владимира Шемаева, соглашение имеет целью улучшить железнодорожное сообщение между Украиной, Польшей и ЕС, облегчить пассажирские перевозки, улучшить экономический обмен и усилить безопасность транспортные коридоры.
По материалам:
uamedia
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