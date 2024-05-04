Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить — Finance.ua

Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить Сегодня 15:08 — Личные финансы

Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить, Фото: перший діловий канал

Каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате. Оцифровать документ, если речь идет о трудовом стаже до 2004 года, украинцы могут самостоятельно. По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.

В Главном управлении ПФУ в Донецкой области рассказали , как исправить ошибки после оцифровки трудовой книжки.

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После подачи документов о трудовой деятельности на портал Пенсионного фонда следует отследить состояние обработки обращения по их оцифровке.

Сделать это можно следующим образом:

авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

выбрать пункт Электронная трудовая книжка;



нажать на кнопку Данные ЭТК;



выбрать закладку Отцифрованная ЭТК;



проверить записи, сверив данные в оцифрованной трудовой книжке с общим страховым стажем в пользовательском профиле.



Как исправить ошибки в электронной трудовой книжке

В ПФУ отмечают, что исправить ошибки можно самостоятельно, если в результате анализа обнаружены неточные/неправильные записи за периоды страхового стажа после 01.07.2000 или создана неправильная или некорректная электронная запись.

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Для этого необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на вебпортале с использованием КЭП (квалифицированной электронной подписи);

создать повторное обращение (застрахованные лица — во вкладке Сведения о трудовых отношениях, работодатели — во вкладке Сведения о трудовых отношениях рабочего);



заполнить экранную форму;



повторно скачать сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа);

добавить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения;

добавить сканированную копию уточняющей справки (при необходимости).



Работодателям нужно ознакомить каждого работника с результатами обработки обращений по типу Сведения о трудовых отношениях рабочего, поскольку периоды незачисления страхового стажа влияют на определение права на назначение будущей пенсии.

благодаря новой помощи от США. Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что в этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии,

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