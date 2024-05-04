Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить — Finance.ua

Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить
Каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате. Оцифровать документ, если речь идет о трудовом стаже до 2004 года, украинцы могут самостоятельно. По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.
В Главном управлении ПФУ в Донецкой области рассказали, как исправить ошибки после оцифровки трудовой книжки.
После подачи документов о трудовой деятельности на портал Пенсионного фонда следует отследить состояние обработки обращения по их оцифровке.
Сделать это можно следующим образом:
- авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- выбрать пункт Электронная трудовая книжка;
- нажать на кнопку Данные ЭТК;
- выбрать закладку Отцифрованная ЭТК;
- проверить записи, сверив данные в оцифрованной трудовой книжке с общим страховым стажем в пользовательском профиле.
Как исправить ошибки в электронной трудовой книжке
В ПФУ отмечают, что исправить ошибки можно самостоятельно, если в результате анализа обнаружены неточные/неправильные записи за периоды страхового стажа после 01.07.2000 или создана неправильная или некорректная электронная запись.
Для этого необходимо:
- авторизоваться в личном кабинете на вебпортале с использованием КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- создать повторное обращение (застрахованные лица — во вкладке Сведения о трудовых отношениях, работодатели — во вкладке Сведения о трудовых отношениях рабочего);
- заполнить экранную форму;
- повторно скачать сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа);
- добавить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения;
- добавить сканированную копию уточняющей справки (при необходимости).
Работодателям нужно ознакомить каждого работника с результатами обработки обращений по типу Сведения о трудовых отношениях рабочего, поскольку периоды незачисления страхового стажа влияют на определение права на назначение будущей пенсии.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии, благодаря новой помощи от США.
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