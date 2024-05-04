Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить

Личные финансы
26
Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить
Ошибки в электронной трудовой книжке: как исправить, Фото: перший діловий канал
Каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате. Оцифровать документ, если речь идет о трудовом стаже до 2004 года, украинцы могут самостоятельно. По закону, у работников и работодателей есть пять лет для оцифровки трудовых книжек.
В Главном управлении ПФУ в Донецкой области рассказали, как исправить ошибки после оцифровки трудовой книжки.
Читайте также
После подачи документов о трудовой деятельности на портал Пенсионного фонда следует отследить состояние обработки обращения по их оцифровке.
Сделать это можно следующим образом:
  • авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • выбрать пункт Электронная трудовая книжка;
  • нажать на кнопку Данные ЭТК;
  • выбрать закладку Отцифрованная ЭТК;
  • проверить записи, сверив данные в оцифрованной трудовой книжке с общим страховым стажем в пользовательском профиле.

Как исправить ошибки в электронной трудовой книжке

В ПФУ отмечают, что исправить ошибки можно самостоятельно, если в результате анализа обнаружены неточные/неправильные записи за периоды страхового стажа после 01.07.2000 или создана неправильная или некорректная электронная запись.
Читайте также
Для этого необходимо:
  • авторизоваться в личном кабинете на вебпортале с использованием КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • создать повторное обращение (застрахованные лица — во вкладке Сведения о трудовых отношениях, работодатели — во вкладке Сведения о трудовых отношениях рабочего);
  • заполнить экранную форму;
  • повторно скачать сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа);
  • добавить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения;
  • добавить сканированную копию уточняющей справки (при необходимости).
Работодателям нужно ознакомить каждого работника с результатами обработки обращений по типу Сведения о трудовых отношениях рабочего, поскольку периоды незачисления страхового стажа влияют на определение права на назначение будущей пенсии.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии, благодаря новой помощи от США.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.