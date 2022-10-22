Які зміни після запровадження електронної трудової книжки — Finance.ua

Які зміни після запровадження електронної трудової книжки Вчора 10:14 — Казна та Політика

З 10 червня 2021 року в Україні почав діяти Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Відтепер кожен роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність своїх найманих працівників в електронному форматі.

Про це Про це повідомили в Головне управління Держпраці у Запорізькій області.

Зокрема, робити записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, строкову військову службу та інші події, які раніше фіксувалися в паперовій формі.

За законом, у працівників і роботодавців є п’ять років для оцифрування трудових книжок.

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Після перевірки даних із боку Пенсійного фонду України та їхнього внесення до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування буде сформований кінцевий варіант електронної трудової книжки.

Відтоді паперова версія буде непотрібна та зможе зберігатися в працівника або вестися паралельно з електронною версією, якщо цього забажає працівник.

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України розповів, як перенести дані з паперової трудової книжки на веб-портал електронних послуг ПФУ, щоб у майбутньому пенсія нараховувалася автоматично;

українці мають можливість перенести дані з трудової книжки до електронного реєстру. Це дуже зручно, адже у майбутньому не потрібно буде звертатися до органів ПФУ для призначення пенсії — все буде зроблено в автоматичному режимі;

щоб перенести дані з паперової трудової, необхідно зайти на портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У меню обрати «Відомості про трудові відносини» та ознайомитися з вимогами до скан-копій документів. Натиснути «продовжити» та заповнити поля, в яких відсутня інформація. Потім у розділі «Скан копії документів» обрати «Додати файл» і завантажити документи.

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