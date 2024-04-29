Некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты с 1 мая — Finance.ua

Некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты с 1 мая Сегодня 08:00 — Личные финансы

Некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты с 1 мая

В Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты. Однако для этого нужно удовлетворять нескольким требованиям.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кому автоматически повысят выплаты в мае

Как предусматривает пенсионное законодательство, повышенные выплаты получат в мае те граждане, которые в прошлом месяце достигли 70, 75 и 80 лет.

Чтобы получить доплаты, нужно соответствовать еще такому критерию как размер действующей пенсии. Она не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Такие надбавки к пенсиям будут осуществлены автоматически, никому из граждан специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Суммы надбавок к пенсиям уже несколько лет неизменны. Они составляют:

для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;

для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;

для пенсионеров старше 80 лет — 570 гривен.

Выплату пенсионерам предоставят на месяц после достижения соответствующего возраста, что позволяет на нее претендовать. Однако надбавки не суммируются, если речь идет о человеке в возрасте 80 лет. Предусмотрена для каждого возраста отдельная доплата.

Справка Finance.ua:

В Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

В рамках индексации в начале весны пенсии в среднем повысили на 8% около 10 млн граждан (на 397 грн). В результате размер средней пенсии в стране вырос до 5,792 тыс. грн.



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