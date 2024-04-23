Пенсии на Украине повысили, но не всем. У каких категорий выплаты не возросли и почему — Finance.ua

Пенсии на Украине повысили, но не всем. У каких категорий выплаты не возросли и почему Сегодня 20:02 — Личные финансы

Пенсии на Украине повысили, но не всем. У каких категорий выплаты не возросли и почему

В то время как в марте 2024 года Пенсионный фонд проиндексировал пенсии почти 10 миллионам граждан Украины, есть много категорий пенсионеров, у которых выплаты не возросли.

Об этом пишет профильное издание «На пенсии».

В частности, в редакцию издания обратился пенсионер со следующим вопросом: «Мне 68 лет. Стаж — 35 лет. Не работаю. Размер пенсии — 3451 гривна. Обращалась в Пенсионный фонд с вопросом, почему мне не пересчитали пенсию с 1 января. Там ответили, что моя пенсия превышает 2800 гривен, поэтому перерасчета не было».

Специалисты издания ответили, что такая ситуация действительно есть: «Для лиц, которым исполнилось 65 лет и у которых полный стаж (30 лет — женщины, 35 лет — мужчины), минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты».

Отмечается также, что в 2023 году размер минимальной заработной платы составил 6700 гривен, а минимальная пенсия для указанной категории лиц — 2680 гривен (6700×40%).

С 1 января 2024 года минимальная зарплата увеличилась до 7100 гривен.

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Следовательно, тем, кто старше 65 лет, имеет полный стаж и не работает, с 1 января минимальную пенсию увеличили до 2840 гривен (7100×40%).

«Поскольку общий размер вашей пенсии превышал 3 тысячи гривен, то вы этот пересчет просто не ощутили, хотя формально он и состоялся», — объяснили эксперты сайта.

Похожая ситуация касается также перерасчета пенсий с 1 апреля 2024 года в связи с ростом минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен (сейчас минимальный размер пенсии для лиц старше 65 лет и имеющих полный стаж составляет 3200 гривен).

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Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн). Однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не предпримет эффективных мер в экономике и социальной политике.

Согласно украинскому законодательству, с 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года.

По данным ПФУ, самые высокие пенсии среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен. Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен. В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривны).

На пенсии По материалам:

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