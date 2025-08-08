Wizz Air анонсировал еще четыре новых маршрута из Румынии — Finance.ua

Wizz Air анонсировал еще четыре новых маршрута из Румынии Сегодня 14:36 — Личные финансы

Wizz Air анонсировал еще четыре новых маршрута из Румынии

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал четыре новых маршрута из аэропорта румынского города Крайова, известного одной из самых красивых рождественских ярмарок Европы.

Об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в Instagram.

Какие рейсы анонсировали

Уже вскоре из Крайова можно будет улететь в такие европейские города:

Неаполь (Италия);

Афины (Греция);

Париж-Бове (Франция);

Барселона Эль-Прат (Испания).

Все новые рейсы начнут выполняться с конца октября или в начале ноября 2025 года. Билеты можно бронировать на сайте перевозчика.

Ранее лоукостер Air официально объявил об открытии шести новых маршрутов из аэропорта «Бухарест-Отопене» в Румынии. Так, с октября 2025 года Wizz Air будет летать в такие города:

Порту, Португалия;

Пескара, Италия;

Бриндизи, Италия;

Кельн, Германия;

Гданьск, Польша;

Братислава, Словакия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.