Названы подержанные автомобили, за которыми «охотятся» украинцы

В Украине активно развивается рынок подержанных автомобилей. Ежедневно множество объявлений появляется на специальных автопроталах. Аналитические данные этих сайтов служат отличным показателем настроения рынка и его тенденций.
Так согласно данным Аналитического центра AUTO.RIA, в январе украинцы чаще всего интересовались автомобилями стоимостью до 3 000$. На эту ценовую категорию авто приходится 18%. Самым популярным в январе был Audi A6, которому немного уступает Mercedes-Benz E-Class.
ТОП-10 автомобилей по популярности в поиске AUTO.RIA:
1). Audi A6
2). Mercedes-Benz E-Class
3). Toyota Camry
4). Mercedes-Benz Vito пасс.
5). Daewoo Lanos
6). Skoda Octavia A5
7). Renault Megane
8). Volkswagen Caddy (пасс.)
9). BMW X5
10). Renault Kangoo (пасс.)
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