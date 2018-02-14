Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 439 0

Названы подержанные автомобили, за которыми «охотятся» украинцы

Названы подержанные автомобили, за которыми «охотятся» украинцы

В Украине активно развивается рынок подержанных автомобилей. Ежедневно множество объявлений появляется на специальных автопроталах. Аналитические данные этих сайтов служат отличным показателем настроения рынка и его тенденций.

Так согласно данным Аналитического центра AUTO.RIA, в январе украинцы чаще всего интересовались автомобилями стоимостью до 3 000$. На эту ценовую категорию авто приходится 18%. Самым популярным в январе был Audi A6, которому немного уступает Mercedes-Benz E-Class.

ТОП-10 автомобилей по популярности в поиске AUTO.RIA:

1). Audi A6

2). Mercedes-Benz E-Class

3). Toyota Camry

4). Mercedes-Benz Vito пасс.

5). Daewoo Lanos

6). Skoda Octavia A5

7). Renault Megane

8). Volkswagen Caddy (пасс.)

9). BMW X5

10). Renault Kangoo (пасс.)

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018