Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертов

Центры занятости не могут закрыть вакансии крупных производств и фиксируют высокую текучесть кадров.
К примеру, Центры занятости во Львовской области не способны удовлетворить потребности иностранных инвесторов в кадрах.
Об этом свидетельствует количество вакансий.
При этом в центрах занятости во Львовской области зарегистрировано более 13,8 тысяч безработных.
Аналогичная ситуация складывается и в других областях и регионах страны, куда приходят крупные иностранные инвесторы. Особенно критическая ситуация во Львовской области сложилась из-за высокой концентрации заводов, которые были открыты иностранцами.
В 2017 году этот регион страны получил 8 тысяч новых рабочих мест. В 2018 году Государственная служба занятости прогнозирует ухудшение ситуации в Днепропетровской и Харьковской областях сообщает УБР со ссылкой на DW.
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Сложности объясняются не нехваткой рабочих рук, а «текучестью» кадров. Об этом рассказал Олег Рисный, руководитель Львовского центра занятости. Люди устраиваются на работу на такие заводы и через короткий промежуток времени увольняются, а на их место приходят другие и все повторяется снова. По словам руководителя Центра занятости, подобная ситуация складывается и на отечественных предприятиях.
Главными причинами такой «текучки» является монотонная работа, низкая оплата труда. А также бывшие сотрудники иностранных предприятий говорят о жестких условиях труда без возможности отдыха. В частности оплата труда составляет 5-6 тысяч гривен, которые можно заработать в небольших компаниях и с более демократичными условиями труда.
Руководитель Центра занятости в свою очередь называет и такую причину, как желание получать социальную помощь и нелегальный заработок. Выявить таких нелегальных сотрудников или нелегальный бизнес очень сложно. Выход из ситуации, по мнению руководства Центра занятости, один – повышение заработных плат до уровня 12-14 тысяч гривен, которые предлагают нелегальные производства.
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