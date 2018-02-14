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Украинцы забрали почти 2 миллиарда гривен из банков в январе

Украинцы забрали почти 2 миллиарда гривен из банков в январе

В январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 миллиарда гривен или 0,8%.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,923 млрд грн.

“Весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения – существенный рост депозитов в декабре, вызванный значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий”, – говорится в сообщении НБУ.

Отметим, что за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,112 млрд грн.

Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель.

Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом.

Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или “дочках” международных банковских групп.

По материалам Финансовый клуб
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