Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеет

Замглавы Национального банка Олег Чурий объяснил ситуацию на валютном рынке.

«Укрепление курса гривны, которое наблюдается в последние недели, свидетельствует, что место неблагоприятных сезонных факторов, которые доминировали в декабре-январе и обусловили временный девальвационное давление на курс гривны, заняли более благоприятные факторы, под влиянием которых с конца января на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее», – заявил господин Чурий.

По его словам, увеличились поступления валюты от нерезидентов, которые принимают участие в аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ в гривне. «С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза – с 5,1 млрд грн до 12 млрд грн», – добавил замглавы НБУ.

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Олег Чурий отметил, что восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе. Высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли. «На состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны», – сказал замглавы НБУ.

Объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до $257 млн, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года.

В НБУ подчеркнули, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными для валютного рынка, которому присуща определенная сезонность.