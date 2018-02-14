Межбанк: доллар просел к 26,64 на нехватке гривны из-за размещения ОВГЗ

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,65/26,68 UAH/USD.
Спустя 10 минут, на 10.25, продолжая падать, безналичная пара доллар-гривна, оказалась на отметке 26,63/26,67 UAH/USD.
По состоянию на 10.54 коррекция безналичного доллара остановилась, а его котировки сузили спред: 26,63/26,65 UAH/USD.
К 11.12 котировки доллара возобновили снижение, упав к 26,62/26,65 UAH/USD. По словам источника, вероятно такому откату поспособствовали размещенные Минфином ОВГЗ на 1473,797 млн. грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,6200 / 26,6600
евро – 32,9103 / 33,9570
российский рубль – 0,4621 / 0,4630
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2366 / 1,2367
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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