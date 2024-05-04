Немецкие власти ответили, почему большое количество беженцев из Украины проживает в социальном жилье — Finance.ua

Немецкие власти ответили, почему большое количество беженцев из Украины проживает в социальном жилье Сегодня 13:04 — Мир

Фото: Euractiv

Во многих районах центральной Германии ощутимый дефицит жилья для беженцев из Украины. Поэтому многие из них проживают в социальном жилье, которое не всегда является идеальным. Немецкие власти объясняют, что нет возможности обеспечить надлежащее размещение беженцев и решить эту проблему.

Об этом пишет mdr.de.

Где размещают беженцев в Германии

Немецкие власти гарантируют украинским беженцам крышу над головой. После проживания в коллективных центрах украинцам предоставляют социальное жилье.

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Также государство компенсирует расходы на аренду квартир. Несмотря на это, многие украинские беженцы до сих пор остаются жить в общем жилье.

Почему украинцы остаются жить в общем жилье

Как объясняют местные власти, не хватает как самого социального жилья, так и вариантов квартир от арендодателей.

Районные советы центральной Германии хотели бы видеть большую поддержку федерального правительства, когда речь идет о финансировании квартир для выходцев из Украины.

Например, по словам председателя совета округа Тюрингия Мартины Швайнсбург, власти федеральной земли хотят помочь с размещением украинских беженцев, однако есть большое «но».

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«У нас проблема с социальным жильем. И еще у нас есть большая проблема с готовностью арендодателей сдавать квартиры. Скажу честно: мы просто не можем этого делать», — отмечает Мартина Швайнсбург.

Руководитель Саксонского районного совета Андре Якоб также рассказал, что у Саксонии не хватает жилья для беженцев.

«Многие украинцы все еще живут в общем жилье. Это не идеальное решение. Их нужно селить в квартиры. Но это удалось частично», — сказал он.

В прошлом году в Саксонию приехали 17 тыс. беженцев из Украины. Андре Якоб предполагает, что в этом году будет такое же количество.

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«Это, конечно, уже не уровень 2022 с наплывом беженцев. Но если правильно смотреть на ситуацию в Украине, то нельзя исключать, что не будет новой волны беженцев», — убежден Якоб.

В земле Саксония-Ангальт сейчас размещено 32 тыс. украинских беженцев.

В последнее время количество беженцев из Украины, размещенных в земле Саксония-Ангальт, почти не изменилось, объясняет Михаэль Штрукмайер, заместитель руководителя районного совета.

«На данный момент из Украины приезжает немного. В этом плане районы еще справляются с задачами», — отметил Штрукмайер.

Штрукмайер, как и его коллеги из Тюрингии и Саксонии, хотел видеть больше политической поддержки округов в финансировании квартир для беженцев.

В то же время на местах не собираются отказываться от дальнейшего приема беженцев, хотя власти хотели бы, чтобы в Европе происходило более равномерное распределение беглецов от войны.

Напомним, в Германии планируют создать национальную платежную карту для беженцев, чтобы получать на нее социальные выплаты. Такое нововведение будет введено для ограничения использования наличных мигрантами.

Справка Finance.ua:

Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины не менее 20 млрд евро;

только пятая часть украинских беженцев рассматривают перспективу возвращения в Украину из Германии;



лагеря для беженцев в Германии, которые все еще предоставляют убежище украинцам.



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