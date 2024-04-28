Поддержка украинских беженцев в Латвии: что изменилось — Finance.ua

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Поддержка украинских беженцев в Латвии: что изменилось

Мир
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Поддержка украинских беженцев в Латвии: что изменилось
Поддержка украинских беженцев в Латвии: что изменилось, Фото: Getty Images
Поддержка украинцев в Латвии остается на высоком уровне и почти не изменилась за два года войны. В то же время суммы пожертвований уменьшились. Активнее всего помогают украинцам молодые латвийцы.
Об этом стало известно из опроса, проведенного Центром исследования рынка и общественного мнения SKDS.
По данным исследования, в этом году пожертвования на поддержку Украины или беженцев делали 38,7% населения Латвии.
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Это несколько меньше, чем в предыдущие два года. В прошлом году пожертвования для украинцев делали 41,9% опрошенных, а в 2022 году — 39,2%.
Суммы пожертвований также уменьшились, но количество жертвующих стабильное.

Кто больше всего помогает Украине и украинцам в Латвии

Благодаря опросу выяснилось, что молодые жители Латвии активно помогают украинцам и Украине.
В частности, больше всего пожертвований делали опрошенные:
  • 18−24 лет — 52,9%;
  • 25−34 лет — 47,8%;
  • другие возрастные группы — 30−38%.
Отмечается, что наиболее активными донорами являются люди с высшим образованием — 46,8%.
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Больше всего жертвуют средств люди латвийской национальности — таких 52,4%, а среди опрошенных других национальностей — 19,1%.
В то же время в прошлом году пожертвования для поддержки украинцев делали на 4% больше латышей.
Стабильно высокой остается доля людей, которые бойкотируют товары производителей, не прекративших сотрудничество с россией. Такие ответы дали 31,8% опрошенных.
Бойкот товаров также поддерживают больше люди в возрасте 18−34 лет.

Почему уменьшилась сумма пожертвований

Эксперты объясняют снижение сумм пожертвований тем, что значительное количество беженцев уже устроились на работу и теперь меньше людей нуждаются в неотложной помощи.
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«Если мы сами не хотим когда-то нуждаться в таких пожертвованиях, то не стоит расслабляться и нужно это делать и дальше. Надо помнить, что пока украинцы воюют, они борются не только за свою свободу, но и за нашу», — отметил председатель Рижского центра поддержки украинцев Петерис Грубе.
Напомним, ранее сайт lsm. lv сообщал, что почти 9 тысяч гражданских украинцев в Латвии работают или имеют собственное предприятие. Это меньше половины общего числа работающих украинцев в Латвии.
Украинцы в Латвии работают в таких сферах, как общепит, розничная торговля, грузовые перевозки, гостеприимство, больничная работа, а также строительство.
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По материалам:
РБК-Україна
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