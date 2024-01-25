Де українці найчастіше знаходять роботу у Латвії — Finance.ua

Де українці найчастіше знаходять роботу у Латвії Сьогодні 20:37 — Особисті фінанси

Де українці найчастіше знаходять роботу у Латвії

Майже 9 тисяч цивільних українців у Латвії працюють або мають власне підприємство. Це менше половини від загальної кількості працюючих українців у Латвії, повідомляє lsm.lv.

За даними Мінекономіки, близько 24 тисяч українців, які зараз проживають у Латвії, є працездатними. Водночас поточні дані Служби державних доходів (VID) свідчать, що кількість працюючих українців становить лише близько 8400 осіб. Це все одно майже на тисячу більше, ніж торік.

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Як зазначають фахівці, українці досить активні на ринку праці, але головними перешкодами є доступ до мовної підготовки, можливості перекваліфікації, а також пропозиції роботи без контракту.

Де найчастіше знаходять роботу?

Згідно з даними VID, українці в Латвії працюють у таких сферах, як громадське харчування, роздрібна торгівля, вантажні перевезення, гостинність, лікарняна робота, а також будівництво.

Найбільш затребувані спеціальності: підсобний робітник, кухар або помічник, касир і двірник.

У свою чергу близько 470 українців зареєстрували минулого року свою економічну діяльність у Латвії, переважно у сфері краси та у сфері поштово-кур'єрської діяльності.

Проблеми при працевлаштуванні

Зараз найбільше українців — близько 20 тисяч — проживає в Ризі.

Керівник Ризького центру підтримки громадян України Петеріс Грубе зазначив, що загалом на 24 біржах праці в Центрі близько 100 компаній пропонують 4700 вакансій. Водночас Грубе зазначив, що українці, які самі шукали роботу, часто стикаються з проблемами на ринку праці.

«Їхні виклики полягають у тому, що ми маємо інше розуміння Європи та всього іншого, і Україна все ще живе трохи в минулому, тому що вони починають працювати з досить великою впевненістю, не влаштовуючись на роботу через контракти.

Дуже часто виникає проблема, що працівнику не виплачено заробітну плату, але працівник не уклав трудового договору, тому тут мало чим можна зарадити і допомогти. У результаті проводиться роз’яснювальна робота, де ми пояснюємо, що тут все набагато суворіше, а інколи і вчимо людей захищати себе", — зазначив Грубе.

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