Україна отримає від Латвії нову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв — Finance.ua
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Україна отримає від Латвії нову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

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Україна отримає від Латвії нову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Україна отримає від Латвії нову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще 14 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що автомобілі призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинської сільради Миколаївської області, військової частини Нацгвардії, Кам’янець-Подільської райради Хмельницької області та Китайгородської сільради Хмельницької області.
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Попередня загальна ринкова вартість цих автомобілів становить понад €100 тис.
Згідно з повідомленням, йдеться про такі автомобілі: Volvo XC60 2011 року, Citroen C-Elysee 2016 року, Subaru Legacy 2003 року, Volkswagen Multivan 2005 року, Nissan X-Trail 2009 року, Volkswagen Touran 2007 року, Volvo XC90 2005 року, BMW X5 2010 року, Volkswagen Caddy Life 2008 року, Seat Altea XL 2006 року, Skoda Fabia 2007 року, Ford Galaxy 2008 року, Volkswagen Passat 2007 року, Chevrolet Captiva 2013 року.
Автомобілі будуть доставлені з Латвії до України за допомогою так званого «Твіттер-конвою».
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Нагадаємо, 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою. Тепер цей закон передбачає можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Загалом станом на середину грудня 2023 року Латвія передала Україні 271 такий автомобіль — їхня вартість оцінюється майже у €1 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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