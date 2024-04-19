Планируют ли возвращаться беженцы из Молдовы и Польши (исследование) — Finance.ua
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Планируют ли возвращаться беженцы из Молдовы и Польши (исследование)

Личные финансы
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Планируют ли возвращаться беженцы из Молдовы и Польши (исследование)
Планируют ли возвращаться беженцы из Молдовы и Польши (исследование)
Большинство людей, которые бежали из Украины — это женщины, дети и пожилые люди. Для 57% респондентов в Польше и 48% в Молдове прошло более 18 месяцев с тех пор, как они покинули свои дома, семью и друзей.
Об этом пишет в исследовании норвежское Refugee Council (NRC), проведенное между декабрем 2023 года и февралем 2024 года.

Молдова

По результатам исследования, в Молдове они полагаются на гуманитарную помощь как на основной источник дохода 71% респондентов; не могут удовлетворить основные потребности, несмотря на получение пособия — 37%; выражают неуверенность в своем будущем — 43% опрошенных.

Польша

Ситуация и в Польше: работа является источником дохода у 58% опрошенных; из них не получают достаточного дохода для себя и своих домохозяйств — 80%; не уверены в своем будущем — 44%.
«Через два года беженцы из Украины, особенно пожилые люди, пытаются свести концы с концами в соседних европейских странах. Существует реальный риск того, что из-за сокращения финансирования уязвимые беженцы столкнутся с дополнительными трудностями, причем многие — с бедностью и повторными перемещениями», — пишет NRC.
Напомним, 12 марта 2022 года Сейм Республики Польша принял Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, который сокращенно называют «спецзаконом о помощи» или «спецзаконом».
Большинство положений настоящего Закона вступили в силу в тот же день и действуют до сих пор, хотя были изменены более 20 поправками.
Этот закон содержит конкретные положения, разрешающие законное пребывание украинцев в Польше. Кроме того, ряд льгот для граждан Украины, вынужденных покинуть свою страну в результате боевых действий.
В настоящее время срок, в течение которого пребывание граждан Украины на территории Республики Польша считается законным, истекает 30 июня 2024 года.
Эти изменения касаются продления периода временной защиты в Республике Польша до 30 сентября 2025 года, возможности вместо статуса временной защиты получить вид на временное жительство на три года по упрощенной процедуре, обязанности украинских детей учиться в польских школах с нового учебного года, а также отменяют ряд льгот, которыми пользуются украинцы.

Польша отменяет ряд выплат для украинских беженцев

По материалам:
Finance.ua
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