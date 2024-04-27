Особенности аренды жилья в Германии: что следует знать украинским беженцам — Finance.ua

Особенности аренды жилья в Германии: что следует знать украинским беженцам Сегодня 15:09 — Мир

Особенности аренды жилья в Германии: что следует знать украинским беженцам, freepik.com

Большая война заставила некоторых украинцев переехать за границу. В частности, в Германию, где беженцы часто снимают жилье, за которое платят самостоятельно или с помощью центра занятости. Однако не все из них знают об особенностях аренды жилья в этой стране. К примеру, арендатор имеет право на снижение платы, пока хозяин устраняет неисправности.

Что украинцам следует знать о своих правах и обязанностях при аренде жилья в Германии, рассказывает ukrainskagazeta.de.

Кто устраняет неисправности в квартире

Арендатор обязан поддерживать жилье в состоянии, указанном в договоре.

Однако в случае возникновения неисправностей или повреждений не по вине квартиранта, за их устранение несет ответственность арендодатель.

К распространенным неисправностям относят:

проблемы с отоплением;

негерметичные окна;

дверь, который не закрываются;

плесень;

засоренные стоки.

Часто возникают споры из-за появления плесени в помещении. Арендодатель может утверждать, что арендатор не проветривает помещение. Поэтому квартиранту нужно доказать, что плесень возникла по другой причине.

Однако если владелец не сразу устранит материальные дефекты, арендатор имеет право на снижение арендной платы.

В каких случаях можно получить скидку на оплату жилья

Если человек, который снимает жилье, замечает дефект, должен сразу сообщить об этом арендодателю.

Квартирант может просить о снижении арендной платы на период, пока дефект не будет устранен.

В то же время, арендодатель не обязан снижать арендную плату.

Сумма, на которую может быть уменьшена арендная плата, всегда зависит от конкретного случая.

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К примеру, если самую большую комнату в квартире нельзя использовать в течение месяца, квартирант может просить снизить арендную плату примерно на 30%.

Когда арендодатель может расторгнуть договор без предупреждения

Владелец может расторгнуть договор без предупреждения только при условии, если у него есть уважительные причины.

Например, если существует большая задолженность по арендной плате или если были другие серьезные нарушения договора.

Если квартирант не съезжает, несмотря на уведомление о выселении, его могут выселить по решению суда или по истечении его срока, который обычно составляет три недели.

Также арендодатель может легко расторгнуть договор об аренде, если ему необходимо жилье для себя или близких родственников (дети, внуки, родители).

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Однако владелец квартиры должен четко объяснить, почему он хочет расторгнуть договор и каковы его личные цели.

Если между арендатором и арендодателем возникает спор, дело рассматривается в суде.

Право арендатора на визиты гостей и приватность

Среди основных прав арендаторов — право на посещение гостей.

Закон о месте жительства в основном означает не что иное, как-то, что арендатор владеет собственными четырьмя стенами.

После заключения договора и получения ключей владелец не имеет права заходить в квартиру без согласия жильца.

Кроме того, арендодатель обязан передать квартиранту все ключи от квартиры.

Однако владелец имеет право осматривать квартиру раз в 1−2 года с согласия квартиранта и в указанное время.

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Согласно праву на посещение, арендаторы могут принимать гостей в съемной квартире в любое время при условии, что не нарушаются правила дома.

Какие домашние животные можно держать без согласования с владельцем

Если в договоре об аренде не указаны правила содержания домашних животных, то обычно разрешается заводить малых животных — рыбок или хомяков.

С собаками и кошками арендодатель может сам решить, позволит ли он квартиранту содержать домашних животных.

Как вернуть депозит за квартиру

Залог за жилье — еще одна немаловажная часть договора об аренде.

Арендатор имеет право получить эти средства обратно, если не повредил имущество собственника.

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Если человек, который снимает жилье, хочет расторгнуть договор об аренде и переехать в другое место, у владельца обычно есть от 3 до 6 месяцев на возврат залога.

Условием является расторжение договора об аренде, возврат квартиры в надлежащем состоянии согласно условиям договора и отсутствие задолженности по арендной плате или эксплуатационным сборам.

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