Цены на аренду квартир в городах миллионниках за последние полгода (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду квартир в городах миллионниках за последние полгода (инфографика) Сегодня 13:02 — Недвижимость

Цены на аренду квартир в городах миллионниках за последние полгода (инфографика)

За последние полгода цены на аренду квартир в городах миллионниках выросли не более чем на 8% - рынок стабильный.

Об этом сообщает в своей статистике Bird

Ощутимо выросли цены на аренду только в Днепре, с чем это связано — разбираемся дальше.

Читайте также В Украине начали строить меньше жилья: лидеры по регионам

Рынок аренды недвижимости в регионах без активных боевых действий стабилизировался еще в конце весны прошлого года. В августе-сентябре в столице и некоторых активных регионах даже ощущалась сезонность — цены выросли на полтора месяца и потом вместе со спросом вернулись назад. Учитывая стабильный рынок уже почти год, аналитики прогнозируют сезонное повышение цен и весной тоже.

Что касается Днепра, там немного стабилизировалась ситуация с количеством обстрелов за последние месяцы, а это всегда оказывает непосредственное влияние на рынок. К тому же Днепр остается хабом для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых городов, то есть высокий спрос, который стабильно держится в городе, увеличивает медиану стоимости аренды жилья.

Одесса регулярно страдает от обстрелов, последние недели они существенно увеличились, потому и наблюдаем снижение цен на двух- и трехкомнатные квартиры.

Харьков все еще остается со стабильно низкой стоимостью аренды квартир, однако в последние недели аналитики Bird наблюдают небольшие, но изменения в цене. Медиана стоимости трехкомнатных квартир выросла на 0,6%. Возможно, весной квартиры немного вырастут в цене так же, как и в других регионах.

Однако ситуация на рынке все еще напрямую зависит от ситуации на фронте.

Итак, как изменились цены на аренду недвижимости за последние полгода в городах миллионниках:

Киев

1-комнатные — 14 000 грн (6 мес назад — +7%)

2-комнатные — 20 000 грн (6 мес назад — +2% грн)

3-комнатные — 32 500 грн (6 мес назад — +4% грн)

Львов

1-комнатные — 15 500 грн (6 мес назад — +1% грн)

2-комнатные — 17 000 грн (6 мес назад — -5% грн)

3-комнатные — 19 450 грн (6 мес назад — -7% грн)

Днепр

1-комнатные — 10 500 грн (6 мес назад — +14%)

2-комнатные — 18 000 грн (6 мес назад — +33%)

3-комнатные — 19 000 грн (6 мес назад — 23% грн)

Одесса

1-комнатные — 7 350 грн (6 мес назад — -8%)

2-комнатные — 9 700 грн (6 мес назад — -3%)

3-комнатные — 15 450 грн (6 мес назад — +3%)

Харьков

1-комнатные — 4 000 грн (6 мес назад — 0%)

2-комнатные — 6 000 грн (6 мес назад — 0%)

3-комнатные — 8 050 грн (6 мес назад — +0,6%)

Справка Finance.ua:

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в январе 2024 года составила 6 818 гривен. За месяц стоимость выросла на 3,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самые низкие цены Госстат ожидаемо фиксирует в прифронтовых областях. В Николаевской области аренда однокомнатной квартиры составляет 3501 грн, в Сумской — 3008 грн, а в Херсонской — 2960 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.