Какие дома больше всего покупают украинцы за жилищные сертификаты: это 95% от всех сделок — Finance.ua

Какие дома больше всего покупают украинцы за жилищные сертификаты: это 95% от всех сделок Сегодня 13:34 — Недвижимость

Какие дома больше всего покупают украинцы за жилищные сертификаты: это 95% от всех сделок

По программе «єВідновлення» многие украинцы, чье жилье разрушено в результате военных действий, могут приобрести новое жилье. Интересно, что почти все жилищные сертификаты потратили на покупку одинакового типа жилья.

Так, больше всего украинцы покупают за сертификат именно вторичное жилье. Об этом в эфире телемарафона рассказала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«95% сделок, которые мы сегодня видим, — это вторичный рынок»

Как объясняет Елена Шуляк, люди, потерявшие жилье, хотят максимально быстро получить новое жилье и переехать туда с семьей. Поэтому они в большинстве своем выбирают вторичный рынок.

На первичном рынке спрос есть разве что на те квартиры, которые уже построены и где сделан первоначальный ремонт. Однако совсем скоро тенденция может измениться.

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«Сейчас мы ожидаем следующий этап программы: когда люди имеют разрушенные частные дома, но не хотят брать жилищный сертификат, а хотят иметь деньги, чтобы на своем участке отстроить дом. Сейчас мы уже видим тысячи таких заявок. Работают соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, формируются соответствующие целевые средства, и мы ожидаем, что в скором времени будет налажена выплата именно по этому этапу программы», — сообщила Шуляк.

Она добавила, что более 50% разрушенного жилья — это частный сектор. Очень многие украинцы хотят отстроить свой дом на этом же месте.

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Телеканал 24 По материалам:

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