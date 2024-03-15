єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов

8
єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов
єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов
По программе компенсации средств на ремонт поврежденного войной жилья «єВідновлення» государство выплатило 4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Эти средства в рамках государственной помощи получили более 43 тысяч украинцев.
Читайте также
В общей сложности в рамках программы за помощью обратились чуть более 78,5 тысяч человек. Больше всего заявлений поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.
єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов
Кроме того, государственную компенсацию за полностью уничтоженное жилье — жилищные сертификаты — получили уже 4250 украинцев, а 1260 из них уже приобрели новое жилье.
Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,8 млн грн.
За жилищными сертификатами больше всего людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

Справка Fiannce.ua:

  • напомним, подать заявку на єВідновлення можно и без Дії на мобильном телефоне. Для этого можно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу. Также вы можете подать заявку на портале Дія, где также нет необходимости в смартфоне;
  • средства с карты єВідновлення можно потратить только в тех магазинах или подрядчиках, которые официально присоединились к программе;
  • больше ответов на самые популярные вопросы по єВідновлення — по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.