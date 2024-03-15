єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов — Finance.ua

єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов
По программе компенсации средств на ремонт поврежденного войной жилья «єВідновлення» государство выплатило 4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Эти средства в рамках государственной помощи получили более 43 тысяч украинцев.
В общей сложности в рамках программы за помощью обратились чуть более 78,5 тысяч человек. Больше всего заявлений поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.
Кроме того, государственную компенсацию за полностью уничтоженное жилье — жилищные сертификаты — получили уже 4250 украинцев, а 1260 из них уже приобрели новое жилье.
Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,8 млн грн.
За жилищными сертификатами больше всего людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.
Справка Fiannce.ua:
- напомним, подать заявку на єВідновлення можно и без Дії на мобильном телефоне. Для этого можно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу. Также вы можете подать заявку на портале Дія, где также нет необходимости в смартфоне;
- средства с карты єВідновлення можно потратить только в тех магазинах или подрядчиках, которые официально присоединились к программе;
- больше ответов на самые популярные вопросы по єВідновлення — по ссылке.
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