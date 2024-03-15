єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов — Finance.ua

єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов Сегодня 09:15

єВідновлення: объем выплат компенсаций на ремонт жилья достиг 4 миллиардов

По программе компенсации средств на ремонт поврежденного войной жилья «єВідновлення» государство выплатило 4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Эти средства в рамках государственной помощи получили более 43 тысяч украинцев.

Читайте также Какое жилье выбирают украинцы по программе «єВідновлення»

В общей сложности в рамках программы за помощью обратились чуть более 78,5 тысяч человек. Больше всего заявлений поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Кроме того, государственную компенсацию за полностью уничтоженное жилье — жилищные сертификаты — получили уже 4250 украинцев, а 1260 из них уже приобрели новое жилье.

Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,8 млн грн.

За жилищными сертификатами больше всего людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

Справка Fiannce.ua:

напомним, подать заявку на єВідновлення можно и без Дії на мобильном телефоне. Для этого можно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу. Также вы можете подать заявку на портале Дія, где также нет необходимости в смартфоне;

средства с карты єВідновлення можно потратить только в тех магазинах или подрядчиках, которые официально присоединились к программе;

больше ответов на самые популярные вопросы по єВідновлення — по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.